Les débats sur le budget 2026 s’annoncent houleux

La baisse fiscale telle que proposée par le Conseil d’Etat neuchâtelois pour 2026 n’est pas ...
Les débats sur le budget 2026 s’annoncent houleux

La baisse fiscale telle que proposée par le Conseil d’Etat neuchâtelois pour 2026 n’est pas du goût de la gauche qui milite pour une alternative qui donne des boutons à la droite.

Le Grand Conseil neuchâtelois va débattre de baisse de la fiscalité mardi dans le cadre du budget 2026 de l’État. (Photo d'archives)  Le Grand Conseil neuchâtelois va débattre de baisse de la fiscalité mardi dans le cadre du budget 2026 de l’État. (Photo d'archives) 

Un budget de l’Etat, c’est très souvent deux visions politiques qui s’affrontent. Un duel gauche-droite où chacun défend les intérêts de son électorat. Et ce duel s’annonce tendu et indécis mardi au Grand Conseil neuchâtelois. Les députés vont débattre des propositions faites par le Conseil d’Etat dans le cadre du budget 2026 qui table sur un bénéfice de 14,6 millions de francs pour près de 153 millions d’investissements. Comme l’an dernier, les députés vont se prendre le chou sur des questions de fiscalité.

« Neuchâtel est un enfer fiscal ». Cette phrase a été entendue à maintes reprises. Pour se défaire de cette image, depuis quelques années, le Conseil d’Etat tente d’agir en baissant les impôts dans un contexte de forte concurrence intercantonale. Pour l’année prochaine, le gouvernement souhaite poursuivre les allégements votés en 2024 et 2025. Pour 2026, cela consiste en une baisse fiscale linéaire, présentée comme temporaire, de 2%. Une baisse source de désaccords. La droite et Le Centre la soutienne. La gauche rétorque que cette mesure profiterait en priorité aux plus hauts revenus. C’est pourquoi les socialistes proposent une alternative qualifiée de plus juste et solidaire, soit un rabais identique pour chaque contribuable. Le mécanisme : augmenter le coefficient et adapter le barème à la hausse en faisant passer le seuil d’imposition de 7'700 francs à 11’000. Pour le PS, ce rabais d’impôt serait plus favorable, comparé à celui du Conseil d'Etat, pour 70% des contribuables.

La droite, elle, monte aux barricades et répond que cette idée, par rapport à celle du Conseil d'Etat, induit une hausse de l’impôt pour la majorité des contribuables dépassant un revenu imposable de 58'900 francs pour une personne seule et de 113'300 francs pour un couple marié. Aux yeux du groupe PLR – Le Centre, ces contribuables ne peuvent être désignés comme appartenant à la catégorie des hauts revenus. En commission, la proposition socialiste a été acceptée de justesse par huit voix contre sept. Le vote du parlement cantonal devrait donc se jouer dans un mouchoir de poche. /jpp 


 

Fait partie du dossier «Grand Conseil Neuchâtelois»

Rubriques du dossier
L’idée d’une taxe sur le stationnement privé échauffe les esprits

L’idée d’une taxe sur le stationnement privé échauffe les esprits

Mesures supplémentaires pour lutter contre le surendettement

Mesures supplémentaires pour lutter contre le surendettement

Intégrité sexuelle des élèves : délai de prescription rallongé

Intégrité sexuelle des élèves : délai de prescription rallongé

Une rallonge pour le patrimoine immobilier

Une rallonge pour le patrimoine immobilier

Actualités suivantes

Il n’y a pas d’arbre anonyme dans les forêts neuchâteloises

Il n’y a pas d’arbre anonyme dans les forêts neuchâteloises

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 16:00

Deux oppositions contre le home de Fleurier

Deux oppositions contre le home de Fleurier

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 12:20

« Le dossier du lundi » : Isabelle Chassot déçue après le rejet massif du service citoyen

« Le dossier du lundi » : Isabelle Chassot déçue après le rejet massif du service citoyen

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 11:44

« Ma Commune à la Une » : La Sagne

« Ma Commune à la Une » : La Sagne

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 09:25

Articles les plus lus

Les deux initiatives sont parmi les moins bien acceptées

Les deux initiatives sont parmi les moins bien acceptées

Région    Actualisé le 30.11.2025 - 16:40

« Ma Commune à la Une » : La Sagne

« Ma Commune à la Une » : La Sagne

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 09:25

« Le dossier du lundi » : Isabelle Chassot déçue après le rejet massif du service citoyen

« Le dossier du lundi » : Isabelle Chassot déçue après le rejet massif du service citoyen

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 11:44

Deux oppositions contre le home de Fleurier

Deux oppositions contre le home de Fleurier

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 12:20

Un 12e Comptoir broyard « réussi », mais pas forcément à l'équilibre

Un 12e Comptoir broyard « réussi », mais pas forcément à l'équilibre

Région    Actualisé le 30.11.2025 - 16:39

Les deux initiatives sont parmi les moins bien acceptées

Les deux initiatives sont parmi les moins bien acceptées

Région    Actualisé le 30.11.2025 - 16:40

Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 08:03

Votations fédérales : les résultats en direct

Votations fédérales : les résultats en direct

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 08:23