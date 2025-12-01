« Le dossier du lundi » : Isabelle Chassot déçue après le rejet massif du service citoyen

Venues de la société civile, les voix du comité d’initiative ont été peu entendues au Parlement fédéral, à l’exception de quelques personnalités, comme le Jurassien Charles Juillard et les Fribourgeoises Johanna Gapany et Isabelle Chassot.

Sénatrice centriste, Isabelle Chassot a reconnu la dureté du verdict : « J'aurais attendu un résultat un peu meilleur », a-t-elle confié au micro de Serge Jubin, notre correspondant à Berne.