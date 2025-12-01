« Le dossier du lundi » : Isabelle Chassot déçue après le rejet massif du service citoyen

Avec 84,1% de refus dimanche 30 novembre 2025, les Suisses ont rejeté l’idée d’un service citoyen ...
Avec 84,1% de refus dimanche 30 novembre 2025, les Suisses ont rejeté l’idée d’un service citoyen obligatoire pour tous les jeunes. Isabelle Chassot, conseillère aux États centriste fribourgeoise, exprime sa déception.

La conseillère aux États fribourgeoise Isabelle Chassot, déçue après le rejet de l’initiative. (Photo d'illustration : KEYSTONE/Michael Buholzer) La conseillère aux États fribourgeoise Isabelle Chassot, déçue après le rejet de l’initiative. (Photo d'illustration : KEYSTONE/Michael Buholzer)

Service citoyen balayé. La proposition d’instaurer un service citoyen pour les jeunes hommes et femmes a été largement rejetée par le peuple suisse. Atteignant un score proche des rejets-records pour une initiative, elle a été refusée à 84,1% dimanche 30 novembre.

Venues de la société civile, les voix du comité d’initiative ont été peu entendues au Parlement fédéral, à l’exception de quelques personnalités, comme le Jurassien Charles Juillard et les Fribourgeoises Johanna Gapany et Isabelle Chassot.

Sénatrice centriste, Isabelle Chassot a reconnu la dureté du verdict : « J'aurais attendu un résultat un peu meilleur », a-t-elle confié au micro de Serge Jubin, notre correspondant à Berne.

Isabelle Chassot : « Les femmes ont leur place dans l'armée, mais elles doivent aussi être accueillies pour cela. »

Un dossier réalisé par Serge Jubin, correspondant à Berne. /sju-ero


