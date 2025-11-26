La FNAAC demande de la transparence à lcdf27

La Fédération neuchâteloise des actrices et acteurs culturels confirme le malaise entre la direction de La Chaux-de-Fonds capitale culturelle et le milieu culturel local.
Mathieu Béguelin est le secrétaire de la FNAAC. La Fédération neuchâteloise des actrices et acteurs culturels s'inquiète de la tournure que prend La Chaux-de-Fonds capitale culturelle 2027 et interpelle la direction de la manifestation pour qu'elle fasse preuve de plus de transparence (photo : archives).
Des zones d’ombre à éclaircir pour la Fédération neuchâteloise des actrices et acteurs culturels. La FNAAC s’inquiète des remous autour de La Chaux-de-Fonds capitale culturelle (lcdf27) après la publication d’une lettre anonyme dans les médias fin octobre. Elle explique avoir tenu une séance début novembre « qui a permis de constater que le malaise était bien réel », peut-on lire dans un communiqué publié mercredi. La FNAAC a ensuite rencontré la direction de lcdf27 ainsi que les pouvoirs cantonaux et communaux en charge de la culture. Elle explique avoir relayé lors de ces rencontres « une demande qui lui paraît fondamentale pour rétablir la confiance et poser les bases d’un dialogue sain entre les organisateurs de la manifestation et le milieu culturel local : la transparence. »
Elle a émis plusieurs demandes au comité : annonce des projets retenus, publication de la composition de l’équipe de sélection, des critères de sélection et des montants dédiés au soutien financier des appels à projets locaux. Enfin d’indiquer la répartition de ces soutiens par disciplines artistiques. /jpp