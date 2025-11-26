La FNAAC demande de la transparence à lcdf27

Des zones d’ombre à éclaircir pour la Fédération neuchâteloise des actrices et acteurs culturels. La FNAAC s’inquiète des remous autour de La Chaux-de-Fonds capitale culturelle (lcdf27) après la publication d’une lettre anonyme dans les médias fin octobre. Elle explique avoir tenu une séance début novembre « qui a permis de constater que le malaise était bien réel », peut-on lire dans un communiqué publié mercredi. La FNAAC a ensuite rencontré la direction de lcdf27 ainsi que les pouvoirs cantonaux et communaux en charge de la culture. Elle explique avoir relayé lors de ces rencontres « une demande qui lui paraît fondamentale pour rétablir la confiance et poser les bases d’un dialogue sain entre les organisateurs de la manifestation et le milieu culturel local : la transparence. »

Elle a émis plusieurs demandes au comité : annonce des projets retenus, publication de la composition de l’équipe de sélection, des critères de sélection et des montants dédiés au soutien financier des appels à projets locaux. Enfin d’indiquer la répartition de ces soutiens par disciplines artistiques. /jpp