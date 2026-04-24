Où dormiront les visiteurs de lcdf27 ?

Faire du glamping, du camping glamour, ça sera certainement une des solutions offertes aux visiteurs de Capitale culturelle durant la belle saison 2027 à La Chaux-de-Fonds. C’est ce qu’a dévoilé le conseiller communal Théo Huguenin-Elie en réponse à une interpellation des groupes Vert.e.s, POP et socialiste, lors de la séance du Conseil général du 21 avril.

Le président du Conseil communal l’a reconnu, la capacité d’accueil est « trop modeste à La Chaux-de-Fonds, et il n’y a pas de solution miracle et suffisante ». Il a enchainé en annonçant que 800 lits seront à disposition des visiteurs de lcdf 27.

Objectif 800 lits

Il y a les lieux qui existent déjà, les hôtels (327 lits), les Airbnb (146 lits) et les hébergements collectifs (147 lits). Et « nous suivons quelques pistes » a assuré Théo Huguenin-Elie.

Les services communaux travaillent à la réouverture de Doubs 34, l’ancienne auberge de Jeunesse. Après réaménagement, l’immeuble offrira 11 chambres et 22 lits.

Sur le parking du Chapeau-Râblé, le nombre de places à disposition des camping-cars passera de 3 à une quinzaine.

Des discussions sont en cours avec les gérants du camping du Bois-du-Couvent pour qu’ils puissent étendre provisoirement leurs installations afin d’accueillir des tentes durant la belle saison. Le site met également à disposition 5 chalets, trois mobile homes et un dortoir de 6 places.

Camping glamour

Et puis, il y a cette initiative privée de glamping qui ravit les autorités. Entre mai et septembre, le quartier des Arêtes accueillera un camping éphémère d’un certain standing : 35 lits pour les couples et les familles. Le projet en est à ses débuts et doit encore passer l’écueil de l’obtention d’un permis de construire.

La Ville lorgne aussi du côté des Franches-Montagnes et du vallon de St-Imier et évidemment sur l’ensemble du canton de Neuchâtel pour trouver des solutions.

Un regret est à signaler : le nouvel hôtel prévu à proximité de la gare ne sera pas prêt pour lcdf27. Les travaux ne devraient pas démarrer avant l’année prochaine.

Et les artistes ?

Théo Huguenin-Elie a encore précisé que « sur décision du Conseil communal, le service des bâtiments et du logement a mis à disposition de lcdf27 dix appartements vétustes en attente de rénovation. Ils seront aménagés par Capitale culturelle et accueilleront des artistes et d’autres intervenants de la manifestation afin de libérer les places en hôtel en camping ou en parahôtellerie ». Une offre qui s’ajoute aux appartements d’artiste en résidence du TPR et de la villa Numa. /cwi