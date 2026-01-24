Capitale culturelle suisse : encore un départ

Pauline Vrolixs quitte son poste de responsable de la communication de La Chaux-de-Fonds Capitale ...
Pauline Vrolixs quitte son poste de responsable de la communication de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027

Les Anciens abattoirs, siège administratif de Capital culturelle. (Photo archives : Bertrand Pfaff). Les Anciens abattoirs, siège administratif de Capital culturelle. (Photo archives : Bertrand Pfaff).

Nouveau départ au sein du projet « Capitale culturelle ». Après celui de la directrice, l’ex-journaliste Pauline Vrolixs quitte son poste de responsable de la communication de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027. Son départ n’est pas lié à l’organisation de l’événement, a-t-elle fait savoir sur le réseau social professionnel Linkedin.

Pauline Vrolixs partira à fin février. « J’ai eu la chance de contribuer à cette aventure hors du commun, d’abord comme membre du comité de 2021 à 2024, puis comme responsable de communication depuis mai 2025 », écrit-elle dans un message repéré et répercuté samedi par Arcinfo.

Le départ de l'ancienne journaliste de la RTS intervient alors que l'arrivée d'une nouvelle directrice artistique a été annoncée au début décembre, dont le président de l'association est Jean Studer. Laurence Perez vient de remplacer la démissionnaire Simone Töndury. /ats


