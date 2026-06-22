Climat apaisé entre lcdf27 et les acteurs culturels locaux

Le climat s’améliore entre lcdf27 et les acteurs culturels neuchâtelois. Certains d’entre eux s’estimaient mis de côté en vue de Capitale culturelle 2027 à La Chaux-de-Fonds et l’avaient fait savoir dans une lettre anonyme. Les deux parties dialoguent désormais, par l’intermédiaire de la Fédération neuchâteloise des actrices et acteurs culturels (Fnaac). Une rencontre a eu lieu la semaine dernière entre des membres de la Fnaac et les organisateurs de lcdf27. « La direction de lcdf27 s’est rendue compte qu’on pouvait bosser ensemble », déclare Mathias Gautschi, membre du comité de la Fnaac. Une deuxième entrevue est agendée en novembre. Concrètement, « un projet a été repêché », selon Mathias Gautschi, et « d’autres acteurs culturels pourraient se greffer à des projets existants », ajoute-t-il sans pouvoir en dire davantage.