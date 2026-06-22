Climat apaisé entre lcdf27 et les acteurs culturels locaux

Les deux parties se sont rencontrées la semaine dernière et une autre entrevue est agendée en novembre. Un projet local a été repêché pour Capitale culturelle 2027, selon la Fédération neuchâteloise des actrices et acteurs culturels, qui salue la volonté de « recoller les pots cassés ».
Le climat s’améliore entre lcdf27 et les acteurs culturels neuchâtelois. Certains d’entre eux s’estimaient mis de côté en vue de Capitale culturelle 2027 à La Chaux-de-Fonds et l’avaient fait savoir dans une lettre anonyme. Les deux parties dialoguent désormais, par l’intermédiaire de la Fédération neuchâteloise des actrices et acteurs culturels (Fnaac). Une rencontre a eu lieu la semaine dernière entre des membres de la Fnaac et les organisateurs de lcdf27. « La direction de lcdf27 s’est rendue compte qu’on pouvait bosser ensemble », déclare Mathias Gautschi, membre du comité de la Fnaac. Une deuxième entrevue est agendée en novembre. Concrètement, « un projet a été repêché », selon Mathias Gautschi, et « d’autres acteurs culturels pourraient se greffer à des projets existants », ajoute-t-il sans pouvoir en dire davantage.
Mathias Gautschi : « La direction de lcdf27 s’est rendue compte qu’on pouvait bosser ensemble. »
Pour le représentant de la Fnaac, le changement de direction artistique a été bénéfique. « Mais la marge de manœuvre de Laurence Perez est assez limitée. Elle est là pour mettre en œuvre la programmation et non la refaire », indique Mathias Gautschi, qui salue toutefois la volonté de « recoller les pots cassés et de faire un maximum avec les gens qui sont prêts à collaborer ».
« La marge de manoeuvre de la direction artistique est assez limitée, mais il y a la volonté de recoller les pots cassés. »
Dans la foulée de la lettre anonyme, la Fnaac, qui reprochait une certaine opacité à lcdf27, avait transmis une liste de revendications aux organisateurs. L’une d’entre elles était l’annonce des projets retenus. Or, l’entier de la programmation ne sera pas dévoilé avant le 22 septembre, comme annoncé par lcdf27 en mai dernier. /vco