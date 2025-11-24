« Le dossier du lundi » : les « 16 jours contre la violence basée sur le genre »

Stop à la violence ! C’est le slogan de la campagne de prévention qui débute ce mardi. Les « 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre » se traduisent par des événements dans toute la Suisse : conférences, expositions, ateliers et actions de rue. La campagne débute chaque année le 25 novembre, Journée internationale contre la violence à l'égard des femmes, et se termine le 10 décembre, Journée des droits humains. Plus de 300 organisations en Suisse, coordonnées par Frieda – Une ONG féministe pour la paix – se mobilisent contre la violence de genre.

Cette année, l’attention se porte sur la violence faites aux femmes et aux personnes queer en situation de handicap. L’association Agile lance a lancé une pétition qui exige des mesures fortes pour lutter contre ce phénomène : les femmes en situation de handicap sont deux à quatre fois plus exposées à la violence que les autres femmes. « Elles sont aussi plus exposées car c’est de la violence invisible », explique Alizée Rey, collaboratrice scientifique chez Agile.

Notre correspondante à Berne Marie Vuilleumier a rencontré Alizée Rey.