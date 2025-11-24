« Le dossier du lundi » : les « 16 jours contre la violence basée sur le genre »

Une campagne de prévention contre les violences basées sur le genre débute ce mardi dans toute ...
Une campagne de prévention contre les violences basées sur le genre débute ce mardi dans toute la Suisse. Tables rondes, ateliers ou actions de rue sont organisés durant ces 16 jours de sensibilisation. Le dossier de notre correspondante à Berne Marie Vuilleumier.

La campagne « 16 jours contre la violence basée sur le genre » a lieu chaque année (ici en 2024) du 25 novembre au 10 décembre. (Photo : Livia Walker) La campagne « 16 jours contre la violence basée sur le genre » a lieu chaque année (ici en 2024) du 25 novembre au 10 décembre. (Photo : Livia Walker)

Stop à la violence ! C’est le slogan de la campagne de prévention qui débute ce mardi. Les « 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre » se traduisent par des événements dans toute la Suisse : conférences, expositions, ateliers et actions de rue. La campagne débute chaque année le 25 novembre, Journée internationale contre la violence à l'égard des femmes, et se termine le 10 décembre, Journée des droits humains. Plus de 300 organisations en Suisse, coordonnées par Frieda – Une ONG féministe pour la paix – se mobilisent contre la violence de genre.

Cette année, l’attention se porte sur la violence faites aux femmes et aux personnes queer en situation de handicap. L’association Agile lance a lancé une pétition qui exige des mesures fortes pour lutter contre ce phénomène : les femmes en situation de handicap sont deux à quatre fois plus exposées à la violence que les autres femmes. « Elles sont aussi plus exposées car c’est de la violence invisible », explique Alizée Rey, collaboratrice scientifique chez Agile.

Notre correspondante à Berne Marie Vuilleumier a rencontré Alizée Rey.

Alizée Rey : « Laisser une personne sans soins pendant plusieurs heures, c’est une forme de violence. »

Ecouter le son

Un dossier réalisé par Marie Vuilleumier, correspondante à Berne. /mvu-pch


Actualisé le

 

