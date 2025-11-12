Festi’neuch sort financièrement indemne de la tempête

600'000 francs de préjudice, mais des comptes à l’équilibre. Festi’neuch dresse le bilan financier ...
Festi’neuch sort financièrement indemne de la tempête

600'000 francs de préjudice, mais des comptes à l’équilibre. Festi’neuch dresse le bilan financier de son édition 2025 après avoir terminé les démarches d’indemnisations auprès des assurances à la suite de la tempête du 15 juin.

Festi’neuch pourra retrouver son public sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel l’esprit serein, avec des comptes équilibrés.  Festi’neuch pourra retrouver son public sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel l’esprit serein, avec des comptes équilibrés. 

Festi’neuch peut enfin refermer la page de la tempête. L’équipe du festival de musique neuchâtelois et ses assureurs ont achevé, il y a peu, les démarches liées à la couverture des dommages causés par le violent orage du 15 juin. Cet épisode avait contraint l’organisation à évacuer le public et à annuler le reste de la journée du dimanche. Malgré un préjudice évalué à 600'000 francs, Festi’neuch présente aujourd’hui des comptes à l’équilibre. Les assurances ont pris en charge l'entier des pertes provoquées par la tempête.

« Il y a déjà environ un peu plus de 500’000 francs qui constituent le remboursement des billets et le reste, c’est des dégâts », détaille le directeur de Festi’neuch, Antonin Rousseau.

À ce montant s’ajoute le manque à gagner, une perte significative liée à l’annulation d’une journée entière de festivités. « On se dirigeait vers une édition qui était bénéficiaire, à hauteur de quelques dizaines de milliers de francs, on estime. Donc je dirais que le manque à gagner, il est quand même conséquent », poursuit le directeur.

« On a aussi des prestataires ou des partenaires qui ont eu des dégâts qui, eux, ont été pris en charge par leur propre assurance », ajoute-t-il. Selon son estimation, les dommages subis par les prestataires et partenaires de Festi’neuch représentent environ 100'000 francs supplémentaires.
Au total, le violent orage du 15 juin a donc causé plus de 700'000 francs de pertes et de dégâts matériels.

Antonin Rousseau : « On s'estime vraiment chanceux de terminer l'édition à l'équilibre. »

Ecouter le son

Des leçons à tirer 

Bien que tout se soit bien terminé le 15 juin, le directeur du festival des Jeunes-Rives reste conscient que le risque zéro n’existe pas. Cet épisode a mis à l’épreuve toute l’organisation et a rappelé l’importance de la préparation face à l’imprévisible. « Ce qui s'est passé ne fait pas de nous des héros, mais fait de nous des organisateurs, je pense, responsables et bien préparés pour ce type de situation de crise et on va continuer à prendre soin de l'accueil du public, de la sécurité du public, des bénévoles et des artistes », explique-t-il. Fort de cette expérience, Festi'neuch assure que des mesures concrètes seront prises pour renforcer les dispositifs de sécurité, notamment en matière d’évacuation. 

« Il y a une petite part de risque que les organisateurs doivent être prêts à accepter et le public aussi. »

Ecouter le son

Antonin Rousseau annonce déjà que plus de 70 concerts seront programmés sur les cinq scènes de Festi'neuch pour la 25e édition qui se déroulera du 11 au 14 juin 2026. Il précise aussi que la programmation – dont une partie sera révélée début décembre – prévoit un mélange d’artistes découverte et de têtes d’affiche. /yca


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Budget 2026 de Neuchâtel : entre volonté d’investir et nécessité d’économiser

Budget 2026 de Neuchâtel : entre volonté d’investir et nécessité d’économiser

Région    Actualisé le 12.11.2025 - 16:22

Accord entre le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds et une élue

Accord entre le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds et une élue

Région    Actualisé le 12.11.2025 - 17:09

Les polices latines porteront le même uniforme

Les polices latines porteront le même uniforme

Région    Actualisé le 12.11.2025 - 11:07

Christophe Maé à l’Estivale Open Air

Christophe Maé à l’Estivale Open Air

Région    Actualisé le 12.11.2025 - 11:00

Articles les plus lus

La Poste de Boudry déménage à la Migros

La Poste de Boudry déménage à la Migros

Région    Actualisé le 12.11.2025 - 10:33

Christophe Maé à l’Estivale Open Air

Christophe Maé à l’Estivale Open Air

Région    Actualisé le 12.11.2025 - 11:00

Les polices latines porteront le même uniforme

Les polices latines porteront le même uniforme

Région    Actualisé le 12.11.2025 - 11:07

Accord entre le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds et une élue

Accord entre le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds et une élue

Région    Actualisé le 12.11.2025 - 17:09

La Poste de Boudry déménage à la Migros

La Poste de Boudry déménage à la Migros

Région    Actualisé le 12.11.2025 - 10:33

Un roman célèbre la Tour du fantastique

Un roman célèbre la Tour du fantastique

Région    Actualisé le 12.11.2025 - 10:59

Christophe Maé à l’Estivale Open Air

Christophe Maé à l’Estivale Open Air

Région    Actualisé le 12.11.2025 - 11:00

Les polices latines porteront le même uniforme

Les polices latines porteront le même uniforme

Région    Actualisé le 12.11.2025 - 11:07

Aurores boréales dans le ciel neuchâtelois

Aurores boréales dans le ciel neuchâtelois

Région    Actualisé le 12.11.2025 - 06:54

« Faites-nous rire » : Mode nostalgie enclenchée pour Christian Mukuna

« Faites-nous rire » : Mode nostalgie enclenchée pour Christian Mukuna

Région    Actualisé le 12.11.2025 - 10:02

La Poste de Boudry déménage à la Migros

La Poste de Boudry déménage à la Migros

Région    Actualisé le 12.11.2025 - 10:33

Un roman célèbre la Tour du fantastique

Un roman célèbre la Tour du fantastique

Région    Actualisé le 12.11.2025 - 10:59