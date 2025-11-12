Festi’neuch sort financièrement indemne de la tempête

Festi’neuch peut enfin refermer la page de la tempête. L’équipe du festival de musique neuchâtelois et ses assureurs ont achevé, il y a peu, les démarches liées à la couverture des dommages causés par le violent orage du 15 juin. Cet épisode avait contraint l’organisation à évacuer le public et à annuler le reste de la journée du dimanche. Malgré un préjudice évalué à 600'000 francs, Festi’neuch présente aujourd’hui des comptes à l’équilibre. Les assurances ont pris en charge l'entier des pertes provoquées par la tempête.

« Il y a déjà environ un peu plus de 500’000 francs qui constituent le remboursement des billets et le reste, c’est des dégâts », détaille le directeur de Festi’neuch, Antonin Rousseau.

À ce montant s’ajoute le manque à gagner, une perte significative liée à l’annulation d’une journée entière de festivités. « On se dirigeait vers une édition qui était bénéficiaire, à hauteur de quelques dizaines de milliers de francs, on estime. Donc je dirais que le manque à gagner, il est quand même conséquent », poursuit le directeur.

« On a aussi des prestataires ou des partenaires qui ont eu des dégâts qui, eux, ont été pris en charge par leur propre assurance », ajoute-t-il. Selon son estimation, les dommages subis par les prestataires et partenaires de Festi’neuch représentent environ 100'000 francs supplémentaires.

Au total, le violent orage du 15 juin a donc causé plus de 700'000 francs de pertes et de dégâts matériels.