Festi’neuch sort financièrement indemne de la tempête

600'000 francs de préjudice, mais des comptes à l’équilibre. Festi’neuch dresse le bilan financier de son édition 2025 après avoir terminé les démarches d’indemnisations auprès des assurances à la suite de la tempête du 15 juin.
Antonin Rousseau : « On s'estime vraiment chanceux de terminer l'édition à l'équilibre. »
Des leçons à tirer
Bien que tout se soit bien terminé le 15 juin, le directeur du festival des Jeunes-Rives reste conscient que le risque zéro n’existe pas. Cet épisode a mis à l’épreuve toute l’organisation et a rappelé l’importance de la préparation face à l’imprévisible. « Ce qui s'est passé ne fait pas de nous des héros, mais fait de nous des organisateurs, je pense, responsables et bien préparés pour ce type de situation de crise et on va continuer à prendre soin de l'accueil du public, de la sécurité du public, des bénévoles et des artistes », explique-t-il. Fort de cette expérience, Festi'neuch assure que des mesures concrètes seront prises pour renforcer les dispositifs de sécurité, notamment en matière d’évacuation.
« Il y a une petite part de risque que les organisateurs doivent être prêts à accepter et le public aussi. »
Antonin Rousseau annonce déjà que plus de 70 concerts seront programmés sur les cinq scènes de Festi'neuch pour la 25e édition qui se déroulera du 11 au 14 juin 2026. Il précise aussi que la programmation – dont une partie sera révélée début décembre – prévoit un mélange d’artistes découverte et de têtes d’affiche. /yca