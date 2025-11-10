« Le dossier du lundi » : les enjeux de l'initiative pour l'avenir

L’initiative pour l’avenir, soumise au vote le 30 novembre, propose un impôt sur les successions ...
« Le dossier du lundi » : les enjeux de l'initiative pour l'avenir

L’initiative pour l’avenir, soumise au vote le 30 novembre, propose un impôt sur les successions de plus de 50 millions. Soutenue par les partis de gauche, le texte des Jeunes socialistes inquiète les milieux économiques, très actifs dans la campagne.

L’initiative pour l’avenir propose un impôt sur les grandes successions et divise le pays. L’initiative pour l’avenir propose un impôt sur les grandes successions et divise le pays.

Taxer les gros héritages pour financer la politique climatique : c’est l’objectif de l’initiative pour l’avenir, en votation le 30 novembre. Notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier, revient sur ce texte qui divise. Il prévoit de taxer à 50 % la part des héritages dépassant 50 millions, pour financer des mesures climatiques. Pour le socialiste Christian Andreas, « c’est la population qui paye aujourd’hui la crise. »

La droite et les milieux économiques dénoncent une initiative « extrême. » Céline Weber (PVL) estime que « le climat n’est qu’un prétexte » et Isabelle Hirsch explique qu’un tel impôt « obligerait à vendre des biens pour payer ».

Les Jeunes socialistes rappellent que seules « 2'000 à 2'500 personnes » sont concernées, « pas les PME », selon Julien Bertaux. /mvu-ero

Le dossier de Marie Vuilleumier :

Ecouter le son


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Soixante vélos neufs partis en fumée à St-Blaise

Soixante vélos neufs partis en fumée à St-Blaise

Région    Actualisé le 10.11.2025 - 15:48

Les entreprises doivent anticiper leurs démarches RHT

Les entreprises doivent anticiper leurs démarches RHT

Région    Actualisé le 10.11.2025 - 14:37

Mieux se prémunir contre le cyanure

Mieux se prémunir contre le cyanure

Région    Actualisé le 10.11.2025 - 14:15

Graves dysfonctionnements ou fausse alerte, les versions divergent chez Lehnherr à Bevaix

Graves dysfonctionnements ou fausse alerte, les versions divergent chez Lehnherr à Bevaix

Région    Actualisé le 10.11.2025 - 12:15

Articles les plus lus