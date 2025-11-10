« Le dossier du lundi » : les enjeux de l'initiative pour l'avenir

Taxer les gros héritages pour financer la politique climatique : c’est l’objectif de l’initiative pour l’avenir, en votation le 30 novembre. Notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier, revient sur ce texte qui divise. Il prévoit de taxer à 50 % la part des héritages dépassant 50 millions, pour financer des mesures climatiques. Pour le socialiste Christian Andreas, « c’est la population qui paye aujourd’hui la crise. »

La droite et les milieux économiques dénoncent une initiative « extrême. » Céline Weber (PVL) estime que « le climat n’est qu’un prétexte » et Isabelle Hirsch explique qu’un tel impôt « obligerait à vendre des biens pour payer ».



Les Jeunes socialistes rappellent que seules « 2'000 à 2'500 personnes » sont concernées, « pas les PME », selon Julien Bertaux. /mvu-ero