« Le dossier du lundi » : les enjeux de l'initiative pour l'avenir

L’initiative pour l’avenir, soumise au vote le 30 novembre, propose un impôt sur les successions de plus de 50 millions. Soutenue par les partis de gauche, le texte des Jeunes socialistes inquiète les milieux économiques, très actifs dans la campagne.
Taxer les gros héritages pour financer la politique climatique : c’est l’objectif de l’initiative pour l’avenir, en votation le 30 novembre. Notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier, revient sur ce texte qui divise. Il prévoit de taxer à 50 % la part des héritages dépassant 50 millions, pour financer des mesures climatiques. Pour le socialiste Christian Andreas, « c’est la population qui paye aujourd’hui la crise. »
La droite et les milieux économiques dénoncent une initiative « extrême. » Céline Weber (PVL) estime que « le climat n’est qu’un prétexte » et Isabelle Hirsch explique qu’un tel impôt « obligerait à vendre des biens pour payer ».
Les Jeunes socialistes rappellent que seules « 2'000 à 2'500 personnes » sont concernées, « pas les PME », selon Julien Bertaux. /mvu-ero