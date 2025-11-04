Une rallonge pour le patrimoine immobilier

Le Grand Conseil neuchâtelois remet la main au porte-monnaie pour le patrimoine immobilier de l’État. Cinq ans après avoir accepté un crédit d’engagement de 44 millions de francs, les députés ont accordé à l’unanimité un crédit complémentaire de 13,5 millions pour l’assainissement du patrimoine immobilier.

Dans son rapport, le Conseil d’État explique d’abord qu’à la suite de la première enveloppe, six projets ont pu être mis sur pied. Il cite par exemple les Lycées Jean Piaget et Denis-de-Rougemont à Neuchâtel, le Lycée Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds ou encore l’Avenue de l’Hôtel-de-Ville au Locle.

Toutefois, les autorités rappellent que l’augmentation des prix de construction, la hausse de la TVA, une hausse des EPT nécessaires au suivi des projets ou encore des frais de désamiantage conséquents pour le bâtiment de l’ancien Technicum au Locle ont fait gonfler la facture.





Un rapport attendu

L’ensemble des groupes a souligné la nécessité de ce crédit supplémentaire et l’a accepté sans broncher. Néanmoins, les députés ont souligné à plusieurs reprises attendre avec impatience le rapport sur le deuxième programme d’assainissement du patrimoine immobilier neuchâtelois. Ce dernier sera soumis au Grand Conseil courant 2026. Et le « crédit-cadre sera sans doute plus élevé que celui demandé en 2020 », a averti le conseiller d’État Frédéric Mairy. Les députés sont prévenus. /gjo