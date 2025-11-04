« Une bonne partie des employés n’étaient pas au courant »

Des employés tombent des nues face à une lettre louant leur directeur. Cette missive envoyée par 11 employés de la LNM auprès du Conseil d’administration laisse d’autres collaborateurs perplexes. Après que notre rédaction ait relayé l’information ce mardi matin, des voix s’élèvent dans les rangs de la société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat. Selon plusieurs sources au sein de l’entreprise, plus de la moitié des collaborateurs n’avaient pas eu vent de cet envoi. « Tous les gens avec qui j’ai eu contact n’ont jamais entendu parler de cette lettre », explique un employé consterné.

Le mail transmis à notre rédaction par le Conseil d'administration précisait que seulement 11 collaborateurs sur 25 avaient signé la lettre, mais le texte en lui-même laissait peu de doute en décrivant une « prise de position collective des collaborateurs actuels de la LNM ». « Cette prise de position n’est absolument pas unanime », révèle une autre source au sein de l’entreprise, lui non plus pas au courant de la lettre. Il déplore une démarche malhonnête de la part de la direction.





L’origine de la lettre mise en doute

De plus, certains employés remettent en question la provenance de cette lettre. Le message a été transmis via la boîte mail de l’administration. « Peu de gens ont accès à cette boîte », explique encore une source à l’interne de l’entreprise. /crb