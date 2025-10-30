Un nouvel immeuble sur les ruines du Bois-Noir

Spirale des oiseaux, c’est le nom du projet architectural qui occupera le terrain vague au début de la rue du Bois-Noir, à La Chaux-de-Fonds. Pour rappel, au printemps 2021, la Ville avait ordonné l’évacuation des sept immeubles qui y trônaient alors, en raison d’un fort risque d’effondrement.

Les bâtiments insalubres avaient été rachetés quelques semaines plus tard par Naef immobilier Neuchâtel, puis détruits sur ordre des autorités.

Depuis quelques jours, les herbes folles qui ont pris leurs aises depuis quatre ans sur la parcelle partagent l’espace avec une forêt de gabarits. Une demande de permis de construire a été déposée. L’enquête publique court jusqu’au 24 novembre.

Le bâtiment, qui devrait sortir de terre au début de la rue du Bois-Noir, est le fruit d’un concours remporté par le bureau IPAS Architectes à Neuchâtel. Éric Ott, qui a l'conçu, prévoit un bâtiment en forme de S avec deux espaces distincts, mais connectés. Le premier, à l’est, abrite des logements destinés à la location, et le second, à l’ouest, propose des PPE. Selon le bureau d’architecte, « l’expression du projet se caractérise par des balcons filants sur les façades exposées au soleil, alors que la façade nord plus conventionnelle est animée par le jeu des volets en aluminium. »