Un nouvel immeuble sur les ruines du Bois-Noir

Quatre ans après la démolition des immeubles insalubres du début de la rue du Bois-Noir, à La Chaux-de-Fonds, un nouveau projet s’apprête à sortir de terre. « Spirale des Oiseaux », conçu par le bureau IPAS Architectes, mêlera logements en location et PPE dans un bâtiment en forme de S.
Spirale des oiseaux, c’est le nom du projet architectural qui occupera le terrain vague au début de la rue du Bois-Noir, à La Chaux-de-Fonds. Pour rappel, au printemps 2021, la Ville avait ordonné l’évacuation des sept immeubles qui y trônaient alors, en raison d’un fort risque d’effondrement.
Les bâtiments insalubres avaient été rachetés quelques semaines plus tard par Naef immobilier Neuchâtel, puis détruits sur ordre des autorités.
Depuis quelques jours, les herbes folles qui ont pris leurs aises depuis quatre ans sur la parcelle partagent l’espace avec une forêt de gabarits. Une demande de permis de construire a été déposée. L’enquête publique court jusqu’au 24 novembre.
Le bâtiment, qui devrait sortir de terre au début de la rue du Bois-Noir, est le fruit d’un concours remporté par le bureau IPAS Architectes à Neuchâtel. Éric Ott, qui a l'conçu, prévoit un bâtiment en forme de S avec deux espaces distincts, mais connectés. Le premier, à l’est, abrite des logements destinés à la location, et le second, à l’ouest, propose des PPE. Selon le bureau d’architecte, « l’expression du projet se caractérise par des balcons filants sur les façades exposées au soleil, alors que la façade nord plus conventionnelle est animée par le jeu des volets en aluminium. »
Dans le bâtiment Spirale des Oiseaux, le bureau IPAS a voulu raconter l’histoire de la ville et du quartier : l’abandon du plan Junod dans cette partie de la ville et le passé du lieu, en lien avec le travail du métal et les cheminées caractéristiques des forges. Des éléments que l’on retrouve dans le futur immeuble.
Éric Ott : « On s’est intéressé à l’étymologie urbaine de La Chaux-de-Fonds. »
Au total, 82 appartements, dont 25 pour la vente, sortiront de terre. Le calendrier le plus optimiste prévoit un lancement des travaux en mai de l’année prochaine et une inauguration 24 à 28 mois plus tard.
En 2021, lorsque Naef immobilier Neuchâtel avait racheté la parcelle, l’entreprise avait estimé le chantier à environ 25 millions de francs. Le coût est un peu plus élevé, autour de 30 millions, ajuste Patrice Pasquier, directeur de Sioux Immobilier qui pilote le projet et représente le maître d’ouvrage.
Patrice Pasquier : « C’est difficile aujourd’hui sur la base des volumes construits (…) de garantir que ça va être le prix final. »
/cwi