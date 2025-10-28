Neuchâtel mise sur l’électrification de son parc de véhicules

Le Conseil général a accepté lundi soir une série de crédits à hauteur de 6'649'000 francs ...
Neuchâtel mise sur l'électrification de son parc de véhicules

Le Conseil général a accepté lundi soir une série de crédits à hauteur de 6'649'000 francs pour remplacer divers véhicules et machines d’ici à 2029.

Un camion-poubelle électrique de la Ville de Neuchâtel. (Photo d'archives : Lucas Vuitel) Un camion-poubelle électrique de la Ville de Neuchâtel. (Photo d'archives : Lucas Vuitel)

Favoriser le plus possible l’achat de véhicules électriques. C’est la ligne de conduite sous-jacente aux crédits validés lundi soir par le Conseil général de Neuchâtel. Le législatif a accepté de débloquer un montant total de 6’649'000 francs pour renouveler divers véhicules et machines destinés à la voirie, aux parcs et promenades et à la récolte des déchets. Le rapport fait état de 38 objets à remplacer pour la période 2026-2029. Parmi eux figurent trois véhicules lourds, dont un pour le déneigement, dix-huit camionnettes, dix machines et sept engins de déneigement. 58% d’entre eux ont 20 ans ou plus.

La Ville entend miser sur des véhicules électriques pour limiter ses émissions de CO2, mais aussi le bruit. Le bâtiment de la voirie et des parcs et promenades sera adapté en vue de l’électrification croissante du parc de véhicules. /sbm


