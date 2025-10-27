« Le dossier du lundi » : Bilatérales III, une étape cruciale cette semaine

Le très long processus politique visant l’adoption ou le rejet des bilatérales III en Suisse franchit cette semaine une étape clé, alors que la large consultation lancée par le Conseil fédéral au printemps arrive à son terme ce vendredi 31 octobre.

Certains partis politiques et partenaires sociaux ont dévoilé leurs positions, d'autre comme Le Centre qui ne communiquera que mercredi. Une majorité institutionnelle assez nette semble se dégager en faveur du nouveau paquet d’accords bilatéraux avec l’Union européenne.

Notre correspondant parlementaire Serge Jubin fait le point ce lundi sur le dossier de politique fédérale. /sju