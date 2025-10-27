« Le dossier du lundi » : Bilatérales III, une étape cruciale cette semaine

Alors que la consultation sur les bilatérales III lancée par le Conseil fédéral touche à sa ...
« Le dossier du lundi » : Bilatérales III, une étape cruciale cette semaine

Alors que la consultation sur les bilatérales III lancée par le Conseil fédéral touche à sa fin, partis politiques, cantons et partenaires sociaux dévoilent leurs positions.

La consultation sur les bilatérales III touche à sa fin et une majorité se dessine en faveur du nouveau paquet. (Photo : ldd) La consultation sur les bilatérales III touche à sa fin et une majorité se dessine en faveur du nouveau paquet. (Photo : ldd)

Le très long processus politique visant l’adoption ou le rejet des bilatérales III en Suisse franchit cette semaine une étape clé, alors que la large consultation lancée par le Conseil fédéral au printemps arrive à son terme ce vendredi 31 octobre.

Certains partis politiques et partenaires sociaux ont dévoilé leurs positions, d'autre comme Le Centre qui ne communiquera que mercredi. Une majorité institutionnelle assez nette semble se dégager en faveur du nouveau paquet d’accords bilatéraux avec l’Union européenne.

Notre correspondant parlementaire Serge Jubin fait le point ce lundi sur le dossier de politique fédérale. /sju

Le dossier de Serge Jubin :

Ecouter le son


 

