Travaux à Colombier : la communication pour aider les commerces

Certains restent cependant inquiets, voire critiques face aux perturbations liées au chantier. Par exemple, Christophe Zurcher, gérant de la confiserie du même nom, a le sentiment de ne pas être assez soutenu. Notamment d’un point de vue financier. Il accuse un recul de son chiffre d’affaires d’environ 10% depuis le début des travaux. Une situation qu’il ne juge pas dramatique, puisqu’il a la chance d’avoir des économies. Mais Christophe Zurcher est plus inquiet pour les autres commerces, lui qui tient particulièrement à la diversité et à la richesse des établissements publics au centre de Colombier. Il se dit également agacé par la communication, car il se retrouve confronté à des questions de la part de ses clients auxquelles il ne peut pas répondre.

Un sentiment que ne partage pas forcément la gérante de la quincaillerie du Château. Jennifer Schild reconnaît enregistrer une baisse de fréquentation dans son magasin, mais pour elle, la communication avec les autorités communales se passe bien. Elle a notamment demandé qu’une signalisation claire soit mise en place pour annoncer la déviation et l’accès au commerce : panneaux qui ont été installés.