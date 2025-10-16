Travaux à Colombier : la communication pour aider les commerces

La Commune de Milvignes mène d'importants travaux de réfection au centre de Colombier. Un projet qui transformera le cœur du village et qui provoque, pour encore plus d’un an, de fortes perturbations du trafic. Les autorités misent sur une bonne communication pour réduire l’impact du chantier sur les commerçants.
Un long chantier qui perturbe la vie du centre de Colombier. Le quartier de la rue du Château est en travaux depuis le mois d’août. Outre l’installation du chauffage à distance, tout est à refaire au niveau sous-terrain. Les conduites de gaz, d’eau potable, d’évacuation des eaux claires et usées, d’électricité et l’éclairage public sont à changer. Sept phases ont été définies pour ce chantier qui va durer jusqu’à fin 2026. La première, à la rue Basse, est terminée et la deuxième, du côté de la rue du Vieux-Moulin, a commencé il y a environ un mois. Tous ces travaux impliquent de grandes perturbations au centre du village avec en première ligne les riverains et les commerces. Des commerces qui sont très nombreux et variés à Colombier. Et pour que cette longue période de travaux se passe au mieux pour eux, la Commune de Milvignes a mis en place un dispositif de communication important : séances publiques et ateliers, informations régulières par différents canaux, mais aussi des rencontres avec les commerçants. Pour Roxane Kurowiak, conseillère communale en charge des travaux publics, la relation entre les autorités et les gérants des commerces est globalement positive. « Depuis le début du chantier, il faut savoir qu'il y a des affichages qui sont mis en place sur la route. On a le plan de déviation complet, tous les numéros de téléphone ou email en cas de problèmes ».
Roxane Kurowiak : « On est là pour les écouter ! »
Certains restent cependant inquiets, voire critiques face aux perturbations liées au chantier. Par exemple, Christophe Zurcher, gérant de la confiserie du même nom, a le sentiment de ne pas être assez soutenu. Notamment d’un point de vue financier. Il accuse un recul de son chiffre d’affaires d’environ 10% depuis le début des travaux. Une situation qu’il ne juge pas dramatique, puisqu’il a la chance d’avoir des économies. Mais Christophe Zurcher est plus inquiet pour les autres commerces, lui qui tient particulièrement à la diversité et à la richesse des établissements publics au centre de Colombier. Il se dit également agacé par la communication, car il se retrouve confronté à des questions de la part de ses clients auxquelles il ne peut pas répondre.
Un sentiment que ne partage pas forcément la gérante de la quincaillerie du Château. Jennifer Schild reconnaît enregistrer une baisse de fréquentation dans son magasin, mais pour elle, la communication avec les autorités communales se passe bien. Elle a notamment demandé qu’une signalisation claire soit mise en place pour annoncer la déviation et l’accès au commerce : panneaux qui ont été installés.
Jennifer Schild : « En soi, la communication se fait très bien. »
Avec de tels chantiers, l’objectif est de ne plus devoir rouvrir les routes pour en tout cas 50 ans. La Commune en profite donc pour revoir complètement les aménagements extérieurs de ce qui est considéré comme l’axe historique du village : la rue du Château sera pavée, un îlot de fraîcheur prendra place à côté du temple et une place centrale sera érigée autour de la fontaine de la quincaillerie.
Roxane Kurowiak : « Rendre la rue encore plus en adéquation avec le côté historique du château. »
Des nouveaux aménagements qui ne sont pas forcément nécessaires pour Christophe Zurcher. Selon lui, dans un petit village, les gens préfèrent pouvoir garer leur voiture plutôt que bénéficier d’une place centrale. Le parcage, une préoccupation également pour Jennifer Schild de la quincaillerie du Château. « Plus d’arbres, plus d’espaces de détente, des bancs… c’est beau comme argument, mais commercialement, je ne pense pas que ça va nous apporter grand-chose », regrette-elle.
Jennifer Schild : « Le régime de parcage doit changer, j’ai un grand espoir par rapport à ça. »
Affaire à suivre : il faudra patienter jusqu’à fin 2026 pour voir les nouveaux aménagements du centre de Colombier et le potentiel nouveau régime de parcage. /lgn