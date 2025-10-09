Ligne directe : le monde politique neuchâtelois jubile

« Un signal fort » aux yeux du gouvernement neuchâtelois. Le Conseil d’État se réjouit de voir que « le rapport Weidmann » confirme la nécessité et la priorité de la ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Ce professeur de l’EPFZ a été chargé par le Conseil fédéral de classer par ordre de priorité les projets routiers et ferroviaires à réaliser d’ici 2045 en Suisse. La ligne directe fait partie des dossiers passés en revue et se révèle en très bonne position dans ce rapport. Sa réalisation est encouragée d’ici 2045, pour autant que la manne financière accordée au rail soit revue à la hausse (de 14 à 24 milliards de francs).

Pour Céline Vara, conseillère d’État en charge des transports, c’est une excellente nouvelle. Elle se dit confiante dans le fait que « le projet à 24 milliards soit celui qui se profile comme étant celui qui va recueillir la très grande majorité du Parlement ». A ses yeux, un report du projet au-delà de 2045 est inimaginable en sachant que le coût de la rénovation de la ligne actuelle serait pratiquement identique à celui de la ligne directe et que cela impliquerait une fermeture totale du tronçon durant trois à quatre ans. La conseillère d’État précise que le projet « avance comme il doit et sans aucun retard ».