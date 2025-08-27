Le bureau de poste fermera aux Geneveys-sur-Coffrane

Le géant jaune a annoncé mercredi que la fermeture de sa filiale vaudruzienne interviendra au cours du dernier trimestre 2025. La Poste maintiendra toutefois une présence dans la commune.
La Poste poursuit la fermeture de ses filiales et les Geneveys-sur-Coffrane n’y échapperont pas. Dans un communiqué publié ce mercredi, l’entreprise a indiqué qu’elle remplacera son bureau par une filiale en partenariat installée dans le supermarché Volg situé à la Rue du Premier-Mars 27. Cette collaboration permettra à la population d’effectuer ses opérations postales durant les heures d’ouverture du magasin, soit du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 et le samedi de 7h00 à 18h00. Une boîte aux lettres ainsi que des cases postales seront également mises à disposition à proximité.
En complément, la Poste proposera dès cet automne le service gratuit « Versement et retrait d’argent en liquide à domicile ». La clientèle pourra ainsi continuer d’effectuer ses versements et paiements en espèces auprès du facteur ou de la factrice, directement sur le pas de sa porte. /comm-yca