Le bureau de poste fermera aux Geneveys-sur-Coffrane

La Poste poursuit la fermeture de ses filiales et les Geneveys-sur-Coffrane n’y échapperont pas. Dans un communiqué publié ce mercredi, l’entreprise a indiqué qu’elle remplacera son bureau par une filiale en partenariat installée dans le supermarché Volg situé à la Rue du Premier-Mars 27. Cette collaboration permettra à la population d’effectuer ses opérations postales durant les heures d’ouverture du magasin, soit du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 et le samedi de 7h00 à 18h00. Une boîte aux lettres ainsi que des cases postales seront également mises à disposition à proximité.

En complément, la Poste proposera dès cet automne le service gratuit « Versement et retrait d’argent en liquide à domicile ». La clientèle pourra ainsi continuer d’effectuer ses versements et paiements en espèces auprès du facteur ou de la factrice, directement sur le pas de sa porte. /comm-yca