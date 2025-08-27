Le bureau de poste fermera aux Geneveys-sur-Coffrane

Le géant jaune a annoncé mercredi que la fermeture de sa filiale vaudruzienne interviendra ...
Le bureau de poste fermera aux Geneveys-sur-Coffrane

Le géant jaune a annoncé mercredi que la fermeture de sa filiale vaudruzienne interviendra au cours du dernier trimestre 2025. La Poste maintiendra toutefois une présence dans la commune.

La filiale postale des Geneveys-sur-Coffrane fermera ses portes d’ici la fin de l’année. (Photo : KEYSTONE/Christian Beutler) La filiale postale des Geneveys-sur-Coffrane fermera ses portes d’ici la fin de l’année. (Photo : KEYSTONE/Christian Beutler)

La Poste poursuit la fermeture de ses filiales et les Geneveys-sur-Coffrane n’y échapperont pas. Dans un communiqué publié ce mercredi, l’entreprise a indiqué qu’elle remplacera son bureau par une filiale en partenariat installée dans le supermarché Volg situé à la Rue du Premier-Mars 27. Cette collaboration permettra à la population d’effectuer ses opérations postales durant les heures d’ouverture du magasin, soit du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 et le samedi de 7h00 à 18h00. Une boîte aux lettres ainsi que des cases postales seront également mises à disposition à proximité.

En complément, la Poste proposera dès cet automne le service gratuit « Versement et retrait d’argent en liquide à domicile ». La clientèle pourra ainsi continuer d’effectuer ses versements et paiements en espèces auprès du facteur ou de la factrice, directement sur le pas de sa porte. /comm-yca


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« Faites-nous rire » : Bibliothèque en quête d’un nom, Lord Betterave s’en mêle

« Faites-nous rire » : Bibliothèque en quête d’un nom, Lord Betterave s’en mêle

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 09:51

Trouver 7 millions de francs pour les Mélèzes ? La Ville est « optimiste »

Trouver 7 millions de francs pour les Mélèzes ? La Ville est « optimiste »

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 07:00

Madeleine Betschart quittera le Centre Dürenmatt à la fin de l’année

Madeleine Betschart quittera le Centre Dürenmatt à la fin de l’année

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 22:13

L’Exomusée du Locle veut continuer de grandir, d'embellir, de raconter... 

L’Exomusée du Locle veut continuer de grandir, d'embellir, de raconter... 

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 22:39

Articles les plus lus