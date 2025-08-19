Trains : nouvelle interruption de trafic à Champ-du-Moulin

Le trafic ferroviaire a été interrompu mardi matin entre 6h30 et 8h en raison de dégâts à une ...
Le trafic ferroviaire a été interrompu mardi matin entre 6h30 et 8h en raison de dégâts à une voie.

Des passagers ont regagné la H10 à pied depuis la gare de Champ-du-Moulin mardi matin. (Photo: réseaux sociaux) Des passagers ont regagné la H10 à pied depuis la gare de Champ-du-Moulin mardi matin. (Photo: réseaux sociaux)

Nouvelle mésaventure pour les usagers de la ligne ferroviaire reliant le Val-de-Travers à Neuchâtel ce mardi matin. Les Vallonniers qui tentaient de rejoindre le Littoral neuchâtelois ont été arrêtés à Champ-du-Moulin peu après 6h30. Philippe Revaz, porte-parole des CFF, indique que le trafic a été interrompu totalement entre 6h30 et 8h, dans les deux sens, en raison de dégâts à une voie qui a ensuite été réparée.

Des bus ont été sollicités en provenance de Colombier, Bôle et Noiraigue pour acheminer les passagers. Les CFF reconnaissent que cette offre de substitution n'était pas toujours opérationnelle pour les premières liaisons du matin. Un bon nombre d’usagers ont gagné la H10 à pied, 2,6 km plus loin… et surtout bien plus haut, soit environ 45 minutes de marche. Philippe Revaz indique qu’en cas de panne à la gare de Champ-du-Moulin, il est prévu que des taxis amènent les gens à Rochefort, à charge des CFF. Dans ce cas, « il n’y a pas eu de taxis commandés. Une enquête est en cours pour savoir quelles instructions ont été données aux passagers », précise le porte-parole.

La semaine dernière, le trafic a déjà subi des perturbations, mais pour d’autres motifs, en raison des fortes températures. /aju-sbm


