Trafic ferroviaire perturbé entre Neuchâtel et le Val-de-Travers

Vraisemblablement en raison de la chaleur, un dégât aux voies empêche les trains de circuler entre Auvernier et Champ-du-Moulin. Des bus de remplacement sont proposés mais il faut s’attendre à des retards.

Les températures semblent avoir un impact sur les rails entre Auvernier et Champ-du-Moulin. (Photo : illustration) Les températures semblent avoir un impact sur les rails entre Auvernier et Champ-du-Moulin. (Photo : illustration)

Il faut prendre son mal en patience pour circuler en train entre Neuchâtel et le Val-de-Travers. Les CFF indiquent qu’un dégât aux voies est en cause entre Auvernier et Champ-du-Moulin. « Les rails ont subi une déformation », précise le porte-parole des CFF Jean-Philippe Schmidt, « probablement en raison de la chaleur. »

Les lignes RE9 en direction de Frasne (F) et R21 en direction de Buttes sont concernées. Des retards et des suppressions sont à prévoir. Les voyageurs entre Colombier et Noiraigue et inversement utilisent les bus de remplacement. La perturbation devrait durer jusqu’à lundi soir : les CFF nous ont indiqué que des travaux seraient réalisés dans la nuit de lundi à mardi, afin que le trafic puisse en principe reprendre normalement mardi matin. /aju


