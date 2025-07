Nouvelles suppressions de courses pour la LNM en juillet

La LNM fait face à des défis opérationnels en ce mois de juillet. La société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) annonce ce mercredi que trois de ses capitaines ont été absents pour des raisons médicales diverses, ce qui représente plus de 20% de son effectif de pilotage. Une situation qui a nécessité « l’annulation ponctuelle de certaines courses supplémentaires », écrit la LNM. Un nouveau coup dur, après l’annonce début mai de la suppression de courses pendant deux mois. La société qui a tenté de pallier ces absences de différentes manières, afin d’impacter le moins possible ses voyageurs. Elle a rappelé temporairement un capitaine fraîchement retraité, en a recruté un nouveau, externe à la LNM, en procédure accélérée, et finalement a tenté de se réorganiser à l’interne au niveau des plannings et des ressources.

Dans son communiqué, la LNM précise que « la conduite de bateaux de ligne étant strictement encadrée par des permis spécifiques au plan d’eau concerné, il n’est donc pas possible de faire appel à du personnel de remplacement sans qualifications précises pour les lacs exploités ». Une spécification qui limite la société dans ses possibilités de remplacements. /lgn