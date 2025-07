L’Alliance de droite a déposé son initiative pour une baisse d’impôts

Un allègement fiscal net et durable ! L’Alliance de droite a déposé ce vendredi en fin de matinée à la Chancellerie d’État son initiative cantonale intitulée « Moins d’impôts dans le canton de Neuchâtel. » Le texte, muni de 6'799 signatures alors qu’il en fallait 4'500, exige une diminution de 10% de la charge fiscale cantonale d’ici 2030, par rapport au niveau de 2023. Le PLR, l’UDC et le Centre expliquent dans un communiqué commun que cette initiative lancée en janvier 2025 « s’inscrit dans une démarche visant à renforcer l’attractivité du canton, freiner l’exode fiscal vers d’autres cantons et encourager la domiciliation. La fiscalité ne doit plus être un frein à la fidélisation des contribuables. » Les initiants estiment que cette baisse d’impôts pourra s’autofinancer grâce à la diminution du nombre de personnes qui quittent le canton de Neuchâtel.

Le Conseil d’État a désormais deux ans pour se prononcer sur la recevabilité matérielle de l’initiative et pour adresser un rapport au Grand Conseil.

Cette initiative s’ajoute à trois autres textes, deux du PLR et un socialiste, pour améliorer le pouvoir d’achat de la population neuchâteloise. Le gouvernement estime qu’ils coûteront environ 110 millions de francs par année. Il leurs oppose trois contre-projets pour une enveloppe de 62 millions de francs. Des propositions qui ne plaisent ni au PS ni au PLR. /comm-sma