Val-de-Ruz subventionne l’abo Onde Verte

Tous les élèves du cycle 3 qui fréquentent le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) bénéficieront d’un soutien communal pour l’achat d’un abonnement Onde Verte dès la rentrée 2025-2026.

La subvention se monte à 150 francs et s’applique sans limite de zone. « Ce soutien a pour but d’encourager l’usage des transports publics et l’augmentation du pouvoir d’achat des familles », explique le Conseil communal dans un communiqué diffusé ce lundi.

Ce geste communal répond en partie à la motion « Plus de soutien pour inciter les jeunes à prendre les transports publics » prise en considération par le Conseil général en octobre 2024. Le coût pour la collectivité publique s’élève à 30'000 francs par année. /cwi