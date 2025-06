La Poste de Cortaillod va fermer ses portes

Cortaillod perd sa Poste. La population devra bientôt dire adieu à sa filiale postale traditionnelle. Dans un communiqué transmis ce mardi, la Poste annonce que l’office fermera ses portes d’ici l’automne 2025. Le « géant jaune » annonce qu’une filiale en partenariat sera installée dans une enseigne Migros, située non loin de l’actuel office.

Cette décision n’est toutefois pas une surprise. Elle résulte de la stratégie de la Poste qui souhaite réduire son réseau de filiales. « Au vu de la numérisation croissante, le volume des lettres ne cesse de diminuer et les clients effectuent de plus en plus leurs versements en ligne plutôt qu’à la filiale de la Poste. Les opérations au guichet ont ainsi diminué de près de 50% depuis 2010 et le nombre de versements au guichet a chuté de 68% dans toute la Suisse », justifie la Poste.

Quant au futur point d’accès situé dans la Migros, il « permettra à la population d’effectuer ses opérations postales aux horaires du magasin : du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 7h30 à 18h », détaille encore le communiqué. /comm-gjo