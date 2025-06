« Le dossier du lundi » : les réfugiés revendiquent leurs droits au Parlement

Les personnes en exil souhaitent être entendues. Ce samedi 21 juin, les 160 participants du Parlement des réfugiés exprimeront leurs revendications aux élus fédéraux. Autour d’une table ronde réunissant les deux parties, les exilés vivant en Suisse pourront feront entendre leur voix ainsi que leur réalité dans le but d’établir une meilleure compréhension mutuelle. Ces derniers ont au cours des derniers mois préparé leurs demandes au sein des séances de commissions mises en place dans le cadre du projet, qui vise à intégrer les personnes en exil dans le processus politique suisse. Selon Fatih Barsak, un des membres investis au sein de celui-ci, « ce projet est construit avec l’initiative des réfugiés et leur donne le courage et les motive à s’engager ». Ce dernier ainsi que plusieurs autres participants se sont confiés à notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier. /mvu-awa