Des inquiétudes, mais des comptes validés en Ville de Neuchâtel

Des positions classiques face aux comptes 2024 de la Ville de Neuchâtel. Droite et gauche ont affiché des visions différentes, mais le Conseil général a fini par valider à l’unanimité l’exercice écoulé lundi soir. Les comptes présentent un déficit d’un peu plus de 5,7 millions de francs, alors que le budget tablait sur un trou de près de 9,1 millions de francs. Si la situation est moins pire que prévu, la droite a fait part de son inquiétude sur certains points. Le porte-parole du groupe PLR, Jari Correvon, s’est inquiété du fait que les recettes fiscales des personnes physiques sont plus faibles que les projections affichées au budget, malgré une hausse du nombre d’habitants. Le groupe vert’libéral, par la voix de Sylvie Hofer-Carbonnier, partage cet avis. « C’est une population qui a augmenté d’un peu plus de 500 habitants, mais c’est une diminution, par rapport à ce qui était budgété, des rentrées fiscales de plus de 3 millions ».