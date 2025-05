Des comptes moins rouges que prévu à Neuchâtel

Les comptes de la Ville de Neuchâtel restent dans le rouge. La Commune fusionnée annonce vendredi que l’exercice 2024 se solde par un déficit de 5'714'578 francs. Un résultat dans le rouge, mais moins négatif que les 9'070'300 francs prévus au budget. De plus, le prélèvement à la réserve conjoncturelle qui avait été budgétisé n’a finalement pas eu lieu.

Selon le rapport des autorités, le résultat total de 2024 s’améliore par rapport au budget 2024 et aux comptes 2023, de respectivement 3,3 millions de francs (37%) et de 3,6 millions de francs (39.6%). Le texte ajoute que si les charges d’exploitation sont en augmentation par rapport au budget de 2,7%, elles « restent maîtrisées ».





Recettes fiscales en hausse

La hausse des recettes fiscales de 2,4% par rapport aux comptes 2023 et de 1,3% par rapport au budget est « due à la progression des recettes sur les personnes morales, mais également à l’augmentation des recettes liées à l’imposition des travailleurs frontaliers et de l’impôt à la source », note le rapport de la Ville de Neuchâtel. La Commune indique en revanche que « la progression attendue sur les recettes des personnes physiques ne s’est que partiellement vérifiée et une revue des modèles de prévision devra être menée dans le cadre de l’établissement du budget 2026. »

Au niveau du bilan, la fortune nette s’établit à 176,6 millions de francs alors que les réserves et provisions sont à 317,5 millions de francs à la fin de l’exercice, « laissant encore une certaine marge de manœuvre », conclut le texte. /comm-gjo