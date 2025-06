Le voyage n’est pas que musical à Festi’Neuch

Le Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaire veille au grain. Le SCAV contrôle chaque année les stands de nourriture. Pour Mélanie et Soizic Romero, l’épreuve a été passée avec succès. « Ils nous connaissaient déjà, ils savent comment on a l’habitude de travailler sur le stand cupcakes où ça s’est toujours très bien passé. Là, il y avait des questions supplémentaires par rapport aux frigos et à l’origine des produits ».