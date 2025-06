Un stock de 14'000 assiettes pour les ventres affamés de Festi’neuch

La fête se poursuit sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel. La deuxième soirée de Festi’neuch se tient ce vendredi avec les concerts de Philippe Katerine, d’Etienne de Crécy, de Lucky Love et de Kompromat, entre autres.

Si la musique nourrit l’âme, de nombreux stands assurent le ravitaillement pour les ventres affamés. Depuis 2022, Festi’neuch mise sur la vaisselle réutilisable. Pour cette 24e édition, quelque 14'000 assiettes, 15'600 fourchettes, 9'000 couteaux et 4'200 cuillères à soupe ont été acheminés sur le site. Une consigne d’un franc s’applique sur chaque couvert et pratiquement rien ne se perd. « Il y a même certains enfants ou festivaliers qui font les poubelles et qui se font quelques petits sous en venant récupérer la consigne », explique Blaise David, l’un des co-responsables de la vaisselle réutilisable et des déconsignes. Cette année, la consigne est également rendue selon le système cashless et non plus sous forme de pièces de monnaie.