Val-de-Ruz a bouclé ses comptes sur une note positive

Charges de personnel en augmentation

L’an dernier, il a fallu mettre à disposition davantage de places pour l’accueil parascolaire en raison de la demande de la population vaudruzienne. Cela a engendré une augmentation des coûts liés au personnel. Au total, entre le personnel administratif et technique, les apprentis, les mesures d’intégration, la direction scolaire et les enseignants compris, Val-de-Ruz a dû rémunérer 24 EPT supplémentaires. La masse salariale a, par conséquent, dépassé les prévisions budgétaires de 1,4 million de francs.





Les investissements en forte hausse

La proportion d’investissements par rapport aux dépenses a elle aussi bondi, atteignant 9,3 % en 2024, contre 6,9 % en 2023. Et cela ne devrait pas diminuer en 2025, selon Roby Tschopp : « Les investissements importants nous attendent. » Ces derniers concerneront en priorité les secteurs des eaux, de l’énergie, des sports et loisirs, de l’accueil extra-familial et des écoles. Le Conseil général a déjà avalisé plusieurs crédits.