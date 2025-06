Les comptes de Val-de-Travers en bonne santé

Au moment d’évoquer l’avenir de cette législature, l’exécutif a tiré plusieurs trajectoires de priorité. En mettant en avant notamment le vivre ensemble et le développement inclusif des espaces publics. Mais en ajoutant que la sobriété financière devra être tenue. Comment concilier alors projet d’investissements et sobriété financière ? « Nous devons faire attention. Nous avons une liste d’investissements plus ou moins obligatoires, avec typiquement l’assainissement des bâtiments. Et nous avons des investissements moralement obligatoires, comme la piscine des Combes. Nous devons prioriser. Nous ne faisons pas le strict minimum, mais nous ne faisons pas non plus au-dessus de nos moyens. », répond Benoît Simon-Vermot. /crb