Montage sous la pluie pour les bénévoles de Festi’neuch

« Il en faut plus pour nous décourager ». Malgré la pluie de ces derniers jours, les bénévoles ont répondu présents sur les Jeûnes-Rives pour assurer le montage de Festi’neuch. Ils sont plus de 1’600 cette année à s’être engagés pour le montage et le démontage, ainsi que pendant le week-end du festival. « On a de la chance de pouvoir compter sur une bonne base de fidèle qui vienne nous prêter main forte chaque année », se réjouit Antonin Rousseau directeur et programmateur de Festi’neuch. Le festival ne peine pas à trouver des volontaires d’année en année, un cas assez rare, selon lui. « On peut toujours compter sur un noyau dur, il y a peu de tournus », précise le directeur. Chaque année, de nouvelles personnes sont tout de même intégrées au dispositif. Pourquoi un tel succès ? « Les bénévoles adhèrent au projet Festi’neuch, parce qu’ils y voient tout le sens derrière. C’est un festival qui appartient à toute une région et les bénévoles s’y identifient. »

Samedi en début d’après-midi, la pluie s’était sensiblement calmée. Juste après la pause, certains se remettaient déjà au travail, notamment du côté du magasin, qui fournit les outils à tous les bénévoles sur place.