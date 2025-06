Neuchâtel a un procureur spécialisé dans le hooliganisme

Les affaires de débordements en marge des rencontres sportives sont suffisamment nombreuses dans le canton de Neuchâtel pour que le Ministère public dispose d’un procureur spécialisé dans le domaine. Un constat tiré dans le sillage d’une affaire qui fait du bruit : un supporter de Neuchâtel Xamax a été condamné lundi à trois mois de prison ferme dans une affaire de hooliganisme, comme le rapportent 24 Heures et La Tribune de Genève. De mémoire de magistrat, il semble s’agir de la première condamnation à une peine ferme dans ce genre d’affaire dans le canton.

Les faits datent de septembre 2023. À la suite d’une rencontre de Challenge League de football contre le FVC Sion au stade de la Maladière, une trentaine d’ultras de Neuchâtel Xamax s’en étaient pris aux policiers chargés du service d’ordre. Une dizaine de personnes ont été condamnées, dont deux à des peines fermes. L’individu au cœur de cette affaire, un trentenaire récidiviste, s’était opposé à son ordonnance pénale. L’audience qui devait trancher était agendée à lundi mais le condamné a retiré son recours au dernier moment et la décision est entrée en force : trois mois de prison ferme, 100 francs d’amende et 800 francs additionnels de frais de procédure.





La pluralité des approches

Au sein du Ministère public neuchâtelois, Marc Rémy est en charge de ce genre d’affaires. Face à celles et ceux qui jugent la peine légère et qui réclament des sanctions exemplaires, il estime que celle-ci est proportionnée et malgré tout dissuasive pour le condamné. Dans ce type d’affaire, la marge de manœuvre de la justice est importante puisque les peines peuvent aller jusqu’à trois ans.