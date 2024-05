Peine ferme requise à l’encontre de l’ancien entraîneur de foot

Pédophile ou bienveillant… L’ancien entraîneur de football et avocat a comparu mardi et mercredi devant la Cour pénale à Neuchâtel. L’homme est accusé, entre autres, d’actes d’ordres sexuels avec des enfants et de contraintes. Il avait été condamné en première instance, en décembre 2022, à 22 mois de prison avec sursis. Comme devant le Tribunal criminel, le Ministère public a une nouvelle fois requis une peine de 30 mois de prison dont un an ferme. Sur le banc de la partie plaignante se trouvent deux anciens stagiaires de l’homme de loi, âgé de 13 à 15 ans au moment des faits. Ils accusent notamment le prévenu de les avoir savonnés sous la douche, de les avoir séchés, y compris les parties intimes, de les avoir punis s’ils ne travaillaient pas bien en leur demandant de se mettre nu et pour l’un de lui avoir donné des fessées.





La ligne a été franchie entre légalité et illégalité

Pour le Parquet, l’avocat a clairement franchi le pas entre la légalité et l’illégalité. Et il devait le savoir en raison de sa profession. Il devait aussi le savoir puisqu’il avait déjà été confronté à une affaire similaire et pour laquelle il avait été blanchi en 2017. Mais, au bénéfice du doute, comme la rappelé l’un des avocats des parties plaignantes. Et justement, en raison de cette première affaire qui a beaucoup affecté le prévenu, il aurait dû tout mettre en œuvre pour que ça ne se reproduise plus. L’avocat nie la grande majorité des faits qui lui sont reprochés. Il admet une grande proximité avec ces jeunes, mais précise que s’il avait des gestes qui gênaient les adolescents, comme une main dans les chevaux, il arrêtait de le faire.





Une relation père-fils

Le prévenu qualifie cette proximité avec les jeunes comme une relation père-fils. Lors de son audition, il est largement revenu sur cette relation. Il mettait tout en œuvre pour que ces jeunes en difficulté, qu’il avait pris sous son aile, atteignent leurs objectifs, objectifs fixés en accord avec eux et leurs parents. Se montrant parfois très exigeant à leurs égards. Ils voulaient que ces jeunes réussissent. Leurs réussites étaient sa réussite, comme leurs échecs, étaient son échec, comme l'a expliqué la défense. Or, les deux plaignants en avaient marre, selon leurs dires, de l’avoir sur le dos. Un ras-le-bol, qui pour la défense, les ont amenés à tout faire pour s’en débarrasser. Ils ont tapé sur ses casseroles, son premier procès. Ils l’ont accusé pour éviter de retourner travailler. Pour avoir la paix. La défense met en lumière ce mécanisme avec l’un des jeunes qui est revenu sur ses accusations. Il était en conflit avec le prévenu, car ce dernier voulait qu’il travaille et qu’il arrête de fumer des joints. Alors que l’adolescent n’avait qu’une envie, comme il l’a dit : aller trainer avec ses potes qui étaient aux sociaux. Avec cette dénonciation, il a atteint son but : avoir la paix.





Coupable avant d'être jugé

Les avocats de la défense estiment aussi que la première affaire a lourdement pesé sur la seconde. « Cette première affaire, elle hante la seconde. » Leur client était déjà coupable avant même d’avoir été jugé. Certains voulaient prendre leur revanche sur l’acquittement de l’ancien entraîneur en 2017. Pour étayer cet argumentaire, ils sont revenus sur l’arrestation de leur client. Les policiers lui auraient dit : cette fois, on ne va pas vous louper.

Pour les parties plaignantes, « cette théorie du complot » ne tient pas. Et les dires de leurs clients sont crédibles. Ils sont constants et ne chargent pas le prévenu, au contraire, ils mettent aussi en évidence tout ce qu'il a fait pour eux. Leurs avocats relèvent qu'ils étaient sous emprise. Et le prévenu a tout mis en œuvre pour créer cette situation : cadeaux, menaces de stopper leurs apprentissages, voyage pour aller voir des matches de football. Cette emprise, le Ministère public l’a aussi mise en évidence dans son réquisitoire. « Elle excitait le prévenu. »





La pédophilie du prévenu

La procureure est aussi largement revenue sur l’expertise psychiatrique du prévenu, expertise qui conclut que l’homme est un pédophile homosexuel. Elle a relevé que donner des fessées, savonner et sécher les adolescents, leur mettre de la crème y compris sur les parties intimes, les masturber, dormir dans le même lit, assister à leur douche, se déshabiller et se tenir nu en guise de punition : « tous les actes ont une connotation sexuelle. » Ce que réfute la défense. Selon elle, on donne à cette expertise une dimension qu'elle n'a pas. Rien n'a été trouvé qui ne prouve cette attirance pour les enfants.

La défense plaide l'acquittement. Les parties plaignantes demandent qu’à minima le jugement de première instance soit confirmé.

Le verdict sera rendu vendredi 24 mai dans l’après-midi. /sma