Un toboggan flambant neuf pour lancer la saison à Engollon

La piscine d’Engollon s’offre un nouveau visage. À dix jours de l’ouverture de la saison estivale, la première phase de travaux du site est sur le point de s’achever. Quinze mois après l’acceptation d’un crédit d’engagement de 2'340'000 francs par le Conseil général, le système de traitement de l’eau a été revu et le toboggan a été remplacé par deux nouvelles structures. « C’est une grande satisfaction d’avoir tenu les délais pour ces toboggans », souligne Jean-Claude Brechbühler, conseiller communal en charge des sports et des loisirs à Val-de-Ruz. Il ajoute que ces nouvelles structures visent tous les publics. « Celui qui ne veut pas aller trop vite peut se contenter des slides, et au deuxième étage, le toboggan tourne à gauche et à droite et donne plus de sensations », explique l’élu.