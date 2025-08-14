Piscine des Mélèzes : l’enfant a été entendu

L’émotion est vive après le décès d’un homme de 67 ans mardi à la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds. L’enfant suspecté de s’être élancé du plongeoir et percuté le sexagénaire a été auditionné par le Ministère public neuchâtelois. Dans un premier temps, il avait été recherché par la police. Jeudi, dans le quotidien « Le Temps », Nicolas Feuz explique l’avoir entendu. Le procureur explique que « le sexagénaire a sauté du plongeoir avant que l’enfant ne lui arrive dessus. » A ses yeux, les infrastructures de la piscine ou les gardes-bains ne sont pas en cause.

Nicolas Feuz précise aussi que l’enfant ayant moins de 10 ans, il ne sera pas exposé à la justice pénale des mineurs. /aju