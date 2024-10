Mobilisation pour la piscine de Serrières

Unique en son genre

Une situation qui ne laisse pas l’Association de Quartier Serrières Bouge ! (AQSB) et l’Association du Quartier de la Gare de Serrières (AQGS) indifférentes. À l’origine de la pétition, ces dernières estiment qu’il est nécessaire de maintenir ce bassin. « Cette piscine fait partie du patrimoine. C’est la seule à l’ouest de Neuchâtel et, en plus, elle est gratuite et surveillée », souligne le Président de l’AQSB, Olivier Forel.