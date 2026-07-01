Nid-du-Crô : les structures gonflables installées

Deux parcours gonflables ont été installées mercredi matin dans le bassin intérieur des piscines ...
Nid-du-Crô : les structures gonflables installées

Deux parcours gonflables ont été installées mercredi matin dans le bassin intérieur des piscines de Neuchâtel. Elles viennent pallier l’absence de toboggan, mais la Ville ayant acheté les structures, le public devrait les revoir souvent. Reportage avec les premiers utilisateurs.

Les deux structures ont pris place ce mercredi matin dans le bassin intérieur. Les deux structures ont pris place ce mercredi matin dans le bassin intérieur.

Attention, ça glisse ! L’équilibre est mis à rude épreuve aux piscines du Nid-du-Crô à Neuchâtel. Deux parcours gonflables ont été installés ce mercredi matin dans le bassin intérieur. Ils y resteront jusqu’à la rentrée d’août pour pallier l’absence de toboggans pour le quatrième été de suite. Les deux structures sont accessibles dès 8 ans et sont disponibles tous les après-midis. Désormais propriétés de la piscine de la Ville de Neuchâtel, les parcours sont composés de différents modules à traverser, grimper, esquiver. « Ce sont des structures gonflables avec un caoutchouc un peu comme un bateau zodiac, donc très résistantes », relève Martin Barrette, le gestionnaire des piscines.

Martin Barrette : « C’est relativement stable, mais le but c’est que ça ne le soit pas trop. »

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Ces parcours sont donc gonflables. Mais pas d’inquiétude, elles ne sont pas reliées à un compresseur qui peut être bruyant. Elles n’ont pas besoin d’avoir une arrivée d’air en permanence. « C’est hermétique », relève Martin Barrette, qui précise qu’un contrôle est nécessaire « tous les deux-trois jours ». Le gestionnaire des piscines relève qu’il ne devrait pas devoir regonfler les plateformes, car il n’y a que peu de variations de températures. C’est d’ailleurs une des raisons qui ont poussé les responsables de la piscine du Nid-du-Crô à mettre ces structures de jeux sur la piscine intérieur. Une question également de gestion de l’espace.

« Non, je ne voyais pas ça dehors. »

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Qui dit structures ludiques dit aussi normes de sécurité. À commencer par l’emplacement des différents modules qui composent les parcours : il doit toujours y avoir au minimum 2,5 m entre la plateforme gonflable et le bord du bassin. Martin Barrette veut aussi éviter des collisions entre deux baigneurs. Comme chaque parcours est composé de plusieurs modules, il ne sera possible de prendre le départ que lorsque la personne devant a terminé le premier module. Le nombre de personne qui pourra s’élancer sur les parcours est également limité. « Il y aura un garde-bain que pour ça. »

« Jamais plus de 20 personnes, dix par structures. »

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Un garde-bain sera assigné uniquement à ces parcours gonflables tous les après-midis de l'été. Un garde-bain sera assigné uniquement à ces parcours gonflables tous les après-midis de l'été.

Des modules achetés pour pérenniser leur utilisation

À l’origine, ces structures gonflables doivent pallier l’absence des toboggans. Mais elles ne vont pas disparaître à la rentrée scolaire d’août. « On les a achetées comme ça on va pouvoir l’utiliser aussi pendant la saison d’hiver », se réjouit Martin Barrette. Et si le succès est au rendez-vous cet été, le gestionnaire des piscines souhaiterait installer les parcours gonflables chaque année.

« C’est à nous maintenant, on fait ce qu’on veut ! »

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Ce mercredi matin, le premier des deux parcours venait à peine d’être installé, que des adolescents ont pu s’élancer dessus. Des testeurs enjoués, sous les yeux ravis de Martin Barrette.

Reportage au Nid-du-Crô :

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Les structures gonflables sont disponibles tous les après-midis de 13h à 17h jusqu’à la rentrée d’août. /lgn

L'un des deux parcours demande un peu plus de force dans les bras que l'autre. L'un des deux parcours demande un peu plus de force dans les bras que l'autre.


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