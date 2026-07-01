Nid-du-Crô : les structures gonflables installées

Attention, ça glisse ! L’équilibre est mis à rude épreuve aux piscines du Nid-du-Crô à Neuchâtel. Deux parcours gonflables ont été installés ce mercredi matin dans le bassin intérieur. Ils y resteront jusqu’à la rentrée d’août pour pallier l’absence de toboggans pour le quatrième été de suite. Les deux structures sont accessibles dès 8 ans et sont disponibles tous les après-midis. Désormais propriétés de la piscine de la Ville de Neuchâtel, les parcours sont composés de différents modules à traverser, grimper, esquiver. « Ce sont des structures gonflables avec un caoutchouc un peu comme un bateau zodiac, donc très résistantes », relève Martin Barrette, le gestionnaire des piscines.