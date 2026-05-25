Le Nid-du-Crô fait le plein de baigneurs

Les piscines font le plein en ce week-end de Pentecôte ! La Suisse a connu ses premières fortes chaleurs de l’année : le mercure a dépassé les 30 degrés à plusieurs endroits du pays, y compris sur le Littoral neuchâtelois en ce lundi. De quoi ravir petits et grands en ce jour férié. Dès l’ouverture de la piscine du Nid-du-Crô à Neuchâtel, de nombreux nageurs ont afflué avec leurs parasols, balles et linge. Malgré une quatrième saison sans toboggans, c’était une évidence pour les familles de venir profiter de la piscine. « C’était nécessaire pour nous de venir profiter du beau », relève une baigneuse venue en famille. Et sans toboggans, « c’est vrai que c’est quand même un manque », regrette un nageur. La plupart se réjouissent quand même de voir une structure gonflable installée dans le bassin intérieur pour permettre aux enfants de se dépenser. Si elle n’était pas encore en place ce lundi de Pentecôte, elle le sera dès le 1er juillet dans l’après-midi, a confié à RTN le responsable communication de la Ville de Neuchâtel Emmanuel Gehrig.