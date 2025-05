Dynamiser efficacement le site Dubied à Couvet

Un premier pas pour le nouveau visage du site Dubied à Couvet. Mardi matin, le Conseil communal de Val-de-Travers et l'Association des propriétaires du site ont présenté le premier projet de réfection du lieu. Il se développe sur deux axes. Premièrement, la mise aux normes des accès avec notamment la rénovation de la route au nord du bâtiment et la destruction de la marquise qui l’entoure. Cette dernière, haute de trois mètres 80, empêche pour le moment la circulation des camions sur une partie du site. Deuxièmement, des places de parc supplémentaires seront construites. « La commune a aujourd’hui l’opportunité d’acheter une parcelle qui permettrait de créer des places de stationnement », détaille le conseiller communal de Val-de-Travers, Éric Sivignon. Au total, 2'200 mètres carrés sont concernés par le projet et le crédit demandé au Conseil général se monte à 3'322'000 francs. En rachetant certaines parcelles, la Commune reprend donc une part active dans le projet.