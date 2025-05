Un mois de fermeture pour le parking des Jeunes-Rives

Le parking des Jeunes-Rives sera fermé durant un mois. Du 24 mai au 24 juin, il ne sera plus possible d’accéder au site pour y parquer son véhicule. En raison du réaménagement du parc des Jeunes-Rives, Festi’neuch se voit obligé de déplacer l’accès pour les festivaliers sur le parking. La Ville de Neuchâtel ajoute que durant le festival, soit du 12 au 16 juin, quelques dizaines de places dans le secteur des Beaux-Arts seront également indisponibles et que le sens de circulation sera modifié sur les quais. /gjo