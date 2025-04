Coup de neuf prévu à espaceVAL

Plusieurs millions de francs pour rénover espaceVAL. Ces crédits figurent déjà au budget des investissements 2025 et des années suivantes de la Commune de Val-de-Travers. Des projets à réaliser en partie avec l’ECAP, co-propriétaire du bâtiment depuis sa construction en 2001. Si le détail des investissements doit encore être défini, et pourrait faire l’objet d’un seul rapport au Conseil général, les travaux les plus urgents sont actés. « On a eu des problèmes d’infiltrations d’eau dans une façade. C’est des choses qu’on doit déjà mettre en place. On verra si on arrive à le faire cette fin d’année ou l’année prochaine », explique Sarah Fuchs-Rota, conseillère communale en charge des sports à Val-de-Travers.