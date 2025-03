Les travaux pour la nouvelle salle de gym de Bevaix vont commencer

Autre club directement touché par ce chantier : le FC Bevaix. La structure temporaire privera le club de football local de son terrain annexe durant de très longs mois. Pas forcément idéal pour les amateurs de ballon rond. « Nous sommes un peu dans l’inconnu », nous confie l’un des membres du comité du club. « Nous savons seulement qu’il faut libérer le terrain synthétique pour ce vendredi et qu’il nous sera, dès lors, interdit d’accès. Nous avons demandé s’il était envisageable d’utiliser cette nouvelle halle les jours de pluie par exemple, mais nous n’avons pas de réponse », ajoute-t-il. Là encore, la conseillère communale se veut rassurante : « le système sera identique par rapport à la salle actuelle. En hiver par exemple, il sera possible de s’organiser pour louer ces salles provisoires. »





Des vestiaires en suspens

Du côté du FC Bevaix, un élément ajoute quelques interrogations à la situation. « Initialement, il était prévu qu’on laisse le terrain synthétique le temps des travaux et qu’en contrepartie, deux vestiaires soient ajoutés à nos infrastructures », explique notre contact. Du côté du Conseil communal, on assure que le dossier est encore d’actualité et que le projet « va se faire ». Seulement, « la question des vestiaires du FC Bevaix n’est pas directement liée au projet de nouvelle salle de gym. Nous ne voulons simplement pas tout commencer en même temps », conclut Carine Muster. /gjo