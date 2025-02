Antonin Rousseau : « Les plus grosses tête d’affiche internationales ne sont plus accessibles pour Festi’neuch »

Cette 24e édition de Festi’neuch doit se dérouler sur des Jeunes Rives totalement remodelées. Les travaux doivent se terminer avant le début du festival. Antonin Rousseau est clair à ce sujet : « aucun plan B, on a un seul plan et on s’y tient. C’est le plan de la Ville [de Neuchâtel] et de Festi’neuch ». Le directeur du festival explique avoir des contacts réguliers avec les autorités. « Tout est fait pour que le festival puisse avoir lieu dans les meilleures conditions. Il y aura quelques changements, des adaptations, mais on va vers un festival plus beau, plus vert, plus grand et on ne peut que se réjouir de ce réaménagement des Jeunes-Rives », conclut Antonin Rousseau.

Côté billetterie : les journées du samedi et du dimanche affichent déjà complet. Et une plateforme de revente officielle est désormais ouverte. /lgn