L’inclusion dans le sport neuchâtelois fait ses preuves

C’est un programme qui est en train de faire ses preuves : UNIFIED promeut l’inclusion dans le sport et permet aux personnes vivant avec un handicap d’accéder aux clubs et aux événements sportifs de la région. Ce projet pilote a été lancé en 2023 par le service cantonal des sports et le service d'accompagnement et d'hébergement de l'adulte. Il vise à donner aux clubs et aux organisations sportives des bonnes pratiques à suivre pour inclure et accueillir les personnes vivant avec un handicap.

Jeudi, un an après le lancement de l’expérience, un premier bilan a été dressé. Frédéric Mairy, conseiller d’État et chef du département de la santé, des régions et des sports, déclare : « On tire un bilan intermédiaire très positif. On a la volonté de pérenniser ce programme et de l’inscrire pleinement dans le plan d’action cantonal du sport. »

Pour mettre en place UNIFIED et le label éponyme, l’État s’est appuyé sur l’expertise de l’association Swiss Inclusive Sport. « Ils ont une expertise de ces enjeux vraiment indispensable, qui nous évite, au niveau cantonal, de réinventer des outils qui existent déjà. On peut ensuite aller piocher dans leur catalogue des bonnes pratiques », relève Frédéric Mairy.