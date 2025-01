Un trottoir pour rendre Boudry plus sûre

La solution retenue : un trottoir le long des vignes. En plus de la situation des piétons, cela donnerait la possibilité de réduire la vitesse des véhicules. Pour ce faire, trois variantes ont été étudiées, mais le rapport n’en retient qu’une seule, un aménagement à l'est de la route. C’est l’option jugée la plus fonctionnelle, elle permettrait de solliciter des subventions dans le cadre du programme d’agglomération, en lien avec la réalisation du Plateau de la gare, et par ailleurs elle garantit l’entretien hivernal de la chaussée.

Si le conseil Général approuve ce projet, celui-ci sera suivi d’une étude pratique, puis des travaux proprement dits. Le législatif devrait être à nouveau consulté en septembre. Le chantier va perturber le trafic, selon le conseiller communal Émile Dubois. Il se fera dans la continuité de la réfection des sous-sols dans la zone concernée. L'inauguration devrait intervenir d'ici 2028. /ifp