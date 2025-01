Une page se tourne à Quartier Général

Il y a dix ans, le centre d’art contemporain Quartier général présentait sa première exposition aux Anciens abattoirs à La Chaux-de-Fonds. L’association a vu le jour deux ans plus tôt, en 2013. Elle a été créée par six passionnés de culture, dont Corinna Weiss. La directrice du centre d’art a annoncé début octobre qu’elle quittait l’aventure à fin mars. Un choix, a-t-elle expliqué vendredi dans « La Matinale », qui a été le fruit d’une mûre réflexion. Au début de l’aventure, elle ne pensait d’ailleurs pas y rester dix ans. « J’avais l’impression que ce projet allait naître, que j’allais peut-être faire cinq ans. (…) Aujourd’hui, j’ai compris que j’avais réalisé mes rêves à Quartier Général, que j’avais fait les expositions que je désirais. Et je pense qu’aujourd’hui l’institution a besoin de sang neuf. » Une institution qui a trouvé son public, même au-delà des frontières cantonales. « Dès la première année, on a rencontré un public assez nombreux. Les gens venaient autant pour voir les expositions que pour rencontrer à nouveau les Anciens abattoirs. »