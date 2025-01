Les salles de sport suscitent des débats à Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel s’est montré partagé lundi soir sur la question des salles de sport. Il était appelé à se pencher sur un rapport d’information qui établit les besoins pour répondre aux obligations d’éducation physique dans les écoles, ainsi qu’aux attentes du sport d’élite et des clubs. Le texte enterre l’idée d’une salle triple à Peseux. Malgré certaines réticences, le législatif a pris acte du rapport à la quasi-unanimité. Le constat est clair et personne ne le conteste : il manque actuellement cinq salles de sport pour les besoins scolaires : trois pour le Centre de la Côte, une au Centre du Mail et une au Centre des Terreaux. Pour remédier à cette situation, le Conseil communal prévoit de profiter de l’assainissement à venir des collèges des Coteaux et des Charmettes pour y créer respectivement deux et une salle de gym.

Selon l’exécutif, il faut renoncer à construire une salle triple à Peseux sur le site des Chapons et miser sur le secteur de La Maladière. Cette stratégie est une forme de désaveu vis-à-vis des promesses faites par le passé à la population de Peseux, mais pour le groupe PLR, par la voix de Marc Rémy, il faut répondre au plus vite aux besoins actuels.