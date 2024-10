La salle triple de Peseux a du plomb dans l’aile

C’est un défi majeur pour bon nombre de communes dont celle de Neuchâtel : palier aux manques d’infrastructures sportives et répondre tant aux exigences scolaires qu’aux besoins des clubs et associations sportives. Le Conseil général traitera dans sa séance du lundi 4 novembre d’un rapport du Conseil communal qui répond à deux motions qui ont trait aux salles de gym. Ce document pose les jalons des années à venir.





La salle triple à Peseux ne devrait pas voir le jour

Le Conseil communal souligne les manques et ils sont importants. Tout d’abord au niveau des salles triples. Il en faudrait deux pour répondre aux besoins, notamment des clubs et de certaines disciplines comme le futsal, le handball ou le unihockey. Sans omettre la problématique d’une Riveraine inadaptée et trop petite pour accueillir des évènements de grande envergure, à l’image de certaines rencontres de Coupe d’Europe du NUC. Et l’une de ces salles triples ne devrait pas se construire à Peseux. Imaginé un temps dans le secteur des Chapons, le Conseil communal estime que la construire à cet endroit « n’est pas réaliste à court ou à moyen terme ». Il envisage par ailleurs d’autres pistes d’affectation dans cette zone.

L’exécutif mise donc sur un autre secteur pour y construire ces deux salles triples, celui de la Maladière-Patinoire. L’idée serait notamment de s’intégrer au projet d’agrandissement de l’Université. Des études sont en cours pour déterminer ce qui pourrait être envisagé sur le site des patinoires. Et que « s’il existe une solution pour créer deux salles triples dans cette zone, dont une adaptée aux besoins des normes internationales, les efforts pourront alors être concentrés d’une part sur les besoins scolaires du Centre de La Côte et d’autre part sur le développement des politiques publiques que le Conseil communal entend déployer sur le secteur des Chapons. »

Le rapport de l’exécutif stipule aussi qu’il manque cinq salles de sport pour répondre aux exigences légales scolaires et au développement démographique. Il en faudrait deux sur le secteur de Peseux, une aux Charmettes, une au Crêt-du-Chêne et une aux Terreaux. /jpp