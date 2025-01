Achats à l'étranger: 150 francs avant d'être taxé

Attention aux retours de vacances

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ne prévoit pas de renforcer ses contrôles sur le terrain. Il en appelle cependant à la responsabilité des consommateurs pour se conformer aux nouvelles normes. Il faut savoir encore que les franchises-quantités appliquées à certains produits spécifiques (viande, poisson, alcool, huile, beurre et crème) restent inchangées, selon Donatella Del Vecchio, porte-parole de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.