Faulhaber ferme son site chaux-de-fonnier

Faulhaber fermera bel et bien son site à La Chaux-de-Fonds d’ici au 31 décembre 2025. L’entreprise active dans le domaine des systèmes d’entraînement miniatures et microsystèmes avait annoncé avoir enregistré une baisse des commandes et de son chiffre d’affaires le mois dernier, ce qui l’avait déjà poussé à prendre des mesures de rigueur et à envisager de cesser ses activités. Septante collaborateurs sont touchés par cette fermeture. Faulhaber reste présente sur trois autres sites en Suisse. /comm-cob